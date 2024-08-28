Скандал с гражданством: Франция ставит под сомнение паспорт Павла Дурова

МИД Франции выразил сомнения относительно законности получения гражданства основателем Telegram Павлом Дуровым, пишет Le Monde. Согласно данным издания, во французском МИДе полагают, что условия, необходимые для выдачи паспорта "выдающемуся гражданину" могли быть нарушены.

Дуров получил паспорт Франции в 2021-м в качестве "почётного иностранца", который способствует усилению влияния Парижа. Однако процедура получения, как утверждается, была инициирована не только МИДом, но и другими высокими чинами страны, включая президента Эммануэля Макрона.

Le Monde также подтвердила информацию издания The Wall Street Journalо том, что Дуров просил Макрона о гражданстве во время их встречи в 2018-м. В ходе этой встречи президент Франции предложил Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера Telegram в Париж, однако бизнесмен отказался.

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