Германия критикует Telegram за отказ от сотрудничества: что произошло?

Власти Германии выразили недовольство по поводу "недостаточного сотрудничества" Telegram с органами, пишет агентство AFP. Замруководителя Федерального управления Зинан Зелен отметил, что многие интернет-платформы "очень быстро" реагируют на запросы, сделанные в соответствии с законодательством. Однако "Telegram к ним не относится".
Ранее стало известно, что Павел Дуров был доставлен в суд Парижа, однако пока информация о принятых решениях отсутствует. Тем временем французский политик призвал к импичменту Макрона на фоне ареста Дурова.
Президенту Франции необходимо объявить импичмент из-за ареста основателя Telegram, убеждён лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он подчеркнул, что Макрон может таки образом скрывать проблемы правительства. По его словам, здесь можно проследить корыстные интересы лидера.
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