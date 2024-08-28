Как королева Елизавета II отреагировала на агрессию собаки при встрече с Путиным

В новой биографии королевы Британии Елизаветы II раскрыты детали её встречи с Владимиром Путиным в 2003 году, пишет Daily Beast.
Автор книги Крейг Браун отмечает, что за время своего правления королева неоднократно встречалась с мировыми лидерами, спорными для Лондона. Помимо Путина, в этом списке Дональд Трамп, президент Зимбабве Роберт Мугабе и император Японии Хирохито, правивший во время Второй мировой.
"Общение с ними зачастую не доставляло королеве удовольствия, — пишет Браун. — После их визитов она деликатно выражала недовольство".
Одну из таких встреч подробно описал Дэвид Бланкетт, занимавший должность министра МВД Великобритании. Бланкетт, с рождения лишённый зрения, пришёл на приём с собакой-поводырём. Во время встречи животное лаяло на Путина, что вызвало улыбку у королевы.
"У собак интересные инстинкты, не так ли?" — сказала она в ответ на извинения Бланкетта.
Елизавета II с детства питала любовь к собакам и занималась их разведением. Чтобы не путать питомцев, она давала клички каждому в соответствии с определённой тематикой. Например, потомки корги по кличке Хани получали имена, связанные с пчелиной тематикой.
Фото: commons.wikimedia.org/Scottish Government (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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