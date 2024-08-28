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МВД РФ: Несовершеннолетних иностранцев депортируют с их представителями
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Новое правило депортации: несовершеннолетних иностранцев будут высылать с их представителями

МВД РФ: Несовершеннолетних иностранцев депортируют с их представителями

Согласно новому приказу МВД России, при депортации несовершеннолетних иностранцев из страны будут выдворяться и их законные представители. Этот приказ, опубликованный на портале нормативных актов, вступит в силу с 5 февраля 2025-го.

Документ предписывает, что при подготовке решения о нежелательности пребывания иностранца младше 18 лет будет установлено, кто является его представителем и находится на территории РФ.

Недавно представитель МВД Ирина Волк сообщила, что число мигрантов в специальных учреждениях в ожидании депортации и реадмиссии выросло на 28,2% за последние семь месяцев. При этом количество выдворенных нарушителей возросло на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Immigration and Customs Enforcement (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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