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Defense News: США могут утратить доминирование в космосе из-за нехватки денег
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Финансовые проблемы могут подорвать космическое превосходство США, предупреждает Defense News

Defense News: США могут утратить доминирование в космосе из-за нехватки денег

Космические силы Штатов в ближайшие годы могут столкнуться с нехваткой финансирования, что потенциально сократит их преимущество. Об этом пишет Defense News.

Генерал Космических сил Америки Майкл Гетлейн отметил, что в настоящее время "мы максимально исчерпываем средства и наблюдаем неизменный бюджет Минобороны". Он подчеркнул необходимость изменений в текущей ситуации, предупреждая, что, если Вашингтон не увеличит инвестиции в космическую сферу, США могут утратить превосходство в космосе.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл прогнозирует, что бюджет Космических сил потребуется "удвоить или утроить", чтобы обеспечить необходимое финансирование. Ранее стало известно, что если на выборах в США победит Дональд Трамп, будет создана Национальная гвардия Космических сил. Кроме того, Лондон анонсировал строительство новой радиолокационной станции для наблюдения за активностью Москвы и Пекина.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Space Force photo by Senior Airman Thomas Sjoberg (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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