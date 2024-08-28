Кир Стармер и Олаф Шольц обсуждают перезагрузку отношений Британии и ФРГ

Премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели переговоры в Берлине. Это пятая встреча и первый государственный визит Стармера в Берлин. По информации Handelsblatt, у канцлера Германии и премьера Великобритании много тем для обсуждения.

Ситуация в обеих странах оставляет желать лучшего: экономика Германии и Великобритании стагнирует, в обществе царит пессимизм. Politico замечает, что новый британский премьер не может рассчитывать на помощь немецкого канцлера, поскольку рейтинг социал-демократов, к которым принадлежит Шольц, на исторически низком уровне, а поддержка правых радикалов в Германии растёт.

Стармер выбрал Берлин для первого визита в континентальную Европу, поскольку Германия проявляет больший интерес к восстановлению отношений с Лондоном по сравнению с Францией. Согласно данным британского правительства, ФРГ занимает второе место среди торговых партнёров Великобритании, на неё приходится 8,5% торговли страны, в то время как Франция на четвёртом месте с 6%.

Основной целью переговоров стало восстановление отношений после Brexit. На пресс-конференции Шольц отметил, что Лондон принял решение покинуть ЕС, но Британия остаётся "незаменимым партнером" Берлина, и страны готовы работать над взаимодействием. Британия и Германия планируют разработать соглашение, охватывающее весь спектр отношений. Шольц сообщил, что межправительственные консультации уже начались. Стармер назвал это соглашение "шансом раз в поколение", добавив, что оно может быть подготовлено уже к концу года. Он надеется, что оно окажет положительное влияние на сотрудничество двух стран в науке, технологиях, торговле и бизнесе.

Фото: commons.wikimedia.org/Simon Dawson / No 10 Downing Street (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)