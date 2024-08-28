Воспоминания о поступке Роберта Кеннеди-младшего стали вирусными: отрезанная голова кита и зловонная жижа

Воспоминания дочери Роберта Кеннеди-младшего о том, как он отрезал голову киту, завирусились в США. Как пишет Daily Beast, Кик Кеннеди рассказала об инциденте 1994 года, когда ей было шесть лет. По её словам, однажды Кеннеди-младший узнал, что на пляж в Массачусетсе выбросился кит. Вооружившись цепной пилой, он разделал тушу и на глазах дочери отрезал голову млекопитающему. После водрузил голову кита на крышу машины и отправился домой в Нью-Йорк. Кик Кеннеди вспоминает, что каждый раз, когда авто набирало скорость, из головы кита сочилась зловонная жижа, попадая в салон.

"Мы сидели с полиэтиленовыми пакетами на головах, проделав дырки для рта," — рассказала она.

Несмотря на инцидент, семья восприняла это как обычный день, хотя окружающие водители, поражённые происходящим, показывали им непристойные жесты. Эта история, впервые рассказанная журналу Town & Country, вновь привлекла внимание на фоне отказа Кеннеди-младшего от участия в президентской гонке и слухов о романе Кик с актёром Беном Аффлеком.

Роберт Кеннеди-младший, представляющий династию Кеннеди, известен неоднозначными поступками и высказываниями. В 2012 году он перенёс инцидент с паразитом в мозге, а позже стал фигурировать в скандалах, связанных с эксцентричными и шокирующими поступками.

Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore from Surprise (Commons Attribution 2.0 Generic license)