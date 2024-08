Космическая гонка: Почему США могут потерять лидерство без увеличения инвестиций

Министр ВВС Америки Фрэнк Кендалл заявил, что обеспечение безопасности аппаратов в космосе становится серьёзным финансовым бременем для Космических сил США. Об этом пишет Defense News.

По словам Кендалла, способность наземных сил ВС США выполнять задачи напрямую зависит от успешной работы космических систем. Он подчеркнул, что если противнику позволят использовать свои космические системы наведения безнаказанно, это ослабит позиции Штатов.

Кендалл также отметил, что для поддержания уровня финансирования в космической сфере требуется увеличение бюджета в 2-3 раза. Однако в 2025 финансовом году бюджет Космических сил США будет сокращён до 30 млрд долларов. Замглавы космических операций Майкл Гетлейн выразил обеспокоенность, что преимущество Америки в космосе может ослабнуть, если не будут увеличены инвестиции. Он предупредил, что без этого разрыв в возможностях между Америкой и другими странами может быстро уменьшиться.

Ранее SpaceNews сообщало, что в меморандуме, подписанном руководителями армии США, допускалась возможность перехвата спутников противника, если они будут угрожать безопасности страны и обеспечивать преимущество на поле боя.

