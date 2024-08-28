У россиян в Эстонии требуют военный билет для ВНЖ: что нужно знать о новых правилах

В Эстонии у граждан России, обращающихся за ВНЖ, начали запрашивать военный билет. Как сообщает ERR, одному из россиян порекомендовали съездить в военкомат РФ для получения документа или обратиться за помощью к родственникам. При этом власти Эстонии предостерегают граждан от поездок в Россию.
Департамент полиции PPA пояснил, что в разных странах могут действовать различные правила получения документов, и военный билет — один из способов подтверждения военного прошлого. Также можно предоставить справки, подтверждающие наличие или отсутствие воинской обязанности.
"В законе об иностранцах всегда было требование, чтобы граждане третьих стран предоставляли данные о том, служат ли они в ВС другого государства, работают ли в разведке или службе безопасности, участвовали ли в военных операциях вне Эстонии после подачи заявления или продления ВНЖ", — отметил представитель эстонского МВД.
Он добавил, что отсутствие военного билета не исключает получения ВНЖ: каждое заявление рассматривается индивидуально, оцениваются все данные, прежде чем принимается решение.
После начала СВО власти Эстонии запретили выдачу ВНЖ и учебных виз россиянам, однако спустя год нормы были ослаблены для студентов, учёных и врачей, прибывших в страну до спецоперации. По состоянию на 31 июля 2024-го россияне подали 434 заявки на ВНЖ в Эстонии, 332 одобрены, сообщили в PPA.
Фото: commons.wikimedia.org/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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