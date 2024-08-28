Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался в центре внимания из-за решения сократить объём помощи Киеву — в 2024 году выделят всего четыре млрд евро. Этот шаг вызвал волну критики, вплоть до обвинений в попытке восстановить отношения с Москвой. Однако, по мнению политолога Николая Топорнина, в действиях Шольца стоит поискать и внутренние политические мотивы.

Снижение объёмов помощи ВСУ вызвало беспокойство среди партнёров с Запада. Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что решение Германии может создать серьёзные проблемы, поскольку ФРГ является ключевым игроком в поддержке Киева. За период СВО Германия потратила на Украину 14,7 млрд евро. Без её участия Брюсселю будет сложно поддерживать текущий уровень помощи.

Шольц утверждает, что ничего кардинально не изменилось, и Германия продолжит поддерживать ВСУ "сколько потребуется". Но партнёры в сомнениях. По мнению доцента МГИМО Николая Топорнина, действия Шольца могут быть связаны с попыткой перехватить лозунги оппозиции, особенно на фоне региональных выборов.

"Маловероятно, что правящая коалиция прислушается к Вагенкнехт", — отмечает эксперт, подчёркивая, что у неё пока нет даже собственной фракции, и её политические перспективы остаются неопределёнными.

Однако Топорнин указывает на ряд факторов, среди которых лидирующее положение ХДС и высокие рейтинги АдГ. В то же время рейтинги социал-демократов, "Зелёных" и свободных демократов падают, что заставляет Шольца реагировать. Эксперт также отмечает, что экономические трудности ФРГ действительно существуют, но партнёрам не стоит беспокоиться. Шольц, вероятно, надеется, что текущие меры позволят сэкономить ресурсы для будущего экономического роста. При этом он подчёркивает, что ФРГ продолжит выполнять свои обязательства перед ЕС и НАТО, и Украина не останется без оружия и поддержки.

Фото: commons.wikimedia.org/Michael Lucan (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)