Согласно данным французской газеты Le Canard enchaîné, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил полицейским во время ареста во Франции, что у него запланирован ужин с президентом Эмманюэлем Макроном. Однако в Елисейском дворце это опровергли, подчеркнув, что в тот вечер Макрон находился в Ле-Туке. Стоит отметить, Макрон ранее заявил, что задержание Дурова не связано с политикой.

Тем временем ректор Евразийского университета Клименко выдвинул кандидатуру Дурова на Нобелевскую премию. Представление поддержали представители ряда университетов из стран Азии и Африки. Французский политик Флориан Филиппо заявил в соцсети Х, что Макрон вполне способен пойти на обман с целью выполнить миссию "от хозяев", и потребовал объяснений от президента. Ранее министр МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что нота России по поводу доступа к Дурову во Франции находится на рассмотрении.

Стоит также отметить, что ОАЭ приостановили выполнение контракта по покупке 80 истребителей ВС Франции, возможно, из-за ареста Дурова.

Фото: commons.wikimedia.org/techcrunch.com (Commons Attribution 2.0 Generic license)





