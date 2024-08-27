Южная Корея ужесточает меры против Telegram: президент требует расследовать сексуальные преступления

Южная Корея решила усилить меры по отношению к Telegram из-за распространения незаконного контента, пишет Reuters. Президент Юн Сок Ель потребовал усиления расследования преступлений сексуального характера, которые активно распространяются посредством мессенджера, включая фото и видео с участием кореянок.

"Это эксплуатация технологий опирается на защиту анонимности. Это уголовное преступление", — заявил Юн Сок Ель.

Reutersтакже сообщает, что Комиссия по связи Кореи проведёт совещание по борьбе с распространением сексуальных дипфейков. Ранее стало известно, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту близ Парижа 24 августа. По версии полиции страны, Дуров подозревается в соучастии в незаконных действиях, совершённых через платформу. Прокуратура Парижа продлила его арест на 48 часов и раскрыла детали дела. В МИД Объединённых Арабских Эмиратов заверили, что внимательно отслеживает ситуацию. Эмираты потребовали от Парижа срочно предоставить Дурову консульские услуги.

Фото: commons.wikimedia.org/Jeon Han (Commons Attribution 2.0 Generic license)