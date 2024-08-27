Фридрих Мерц предлагает объявить ЧС в Германии для решения миграционного кризиса

Фридрих Мерц, лидер ХДС и крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, предложил объявить режим ЧС, чтобы упростить высылку мигрантов. Это предложение прозвучало на встрече Мерца с канцлером Олафом Шольцем.
Мерц аргументировал свою позицию тем, что большая часть беженцев, подающих документы на границе Германии, уже пересекали другую страну ЕС. Таким образом, их высылка обратно в Евросоюз законна. Если система не справляется, политик считает, что Германия должна объявить ЧС, чтобы законодательство страны превалировало над законодательством Евросоюза.
Он подчеркнул, что в условиях миграционного кризиса ФРГ не только имеет право, но и обязана предпринять меры. Дебаты вокруг миграционной политики в Германии обострились после теракта в Золингене. Так, 23 августа на городском фестивале произошло нападение, пострадали более 10 человек. Ответственный за теракт беженец не получил убежище в ФРГ и должен был быть депортирован в Болгарию.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael Lucan (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Член Палаты Конгресса Ли о письме Цукерберга: Штаты скрыли факты
Член Палаты Конгресса Америки Лорел Ли заявила, что власти намеренно скрывают факты и распространяют ложь. В интервью Fox News она прокомментировала письмо Марка Цукерберга, в котором он признал, что на его компанию давили со стороны Вашингтона с целью цензурировать контент.
Посол Америки Хеник: Узбекистану передадут авиацию ВС США из Афганистана
Штаты передадут Узбекистану авиатехнику, находившуюся в Афганистане. Об этом сообщил посол Америки в Узбекистане Джонатан Хеник. Дипломат подчеркнул, что право распоряжаться авиацией остаётся исключительно за Вашингтоном.
Диетолог Соломатина: домашний морс наиболее полезен для здоровья
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе морса, его особенностях и способах приготовления. Она подчеркнула, что наиболее полезным будет домашний морс, в котором отсутствуют искусственные добавки и излишний сахар.
Хирург Зленко: основная операция для коррекции живота после родов — абдоминопластика
Пластический хирург Владимир Зленко рассказал о методах коррекции живота после родов. Основная операция для устранения проблемы — абдоминопластика, которая помогает избавиться от избытка кожи и "выпячивания" прямых мышц живота.