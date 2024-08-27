Фридрих Мерц предлагает объявить ЧС в Германии для решения миграционного кризиса

Фридрих Мерц, лидер ХДС и крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, предложил объявить режим ЧС, чтобы упростить высылку мигрантов. Это предложение прозвучало на встрече Мерца с канцлером Олафом Шольцем.

Мерц аргументировал свою позицию тем, что большая часть беженцев, подающих документы на границе Германии, уже пересекали другую страну ЕС. Таким образом, их высылка обратно в Евросоюз законна. Если система не справляется, политик считает, что Германия должна объявить ЧС, чтобы законодательство страны превалировало над законодательством Евросоюза.

Он подчеркнул, что в условиях миграционного кризиса ФРГ не только имеет право, но и обязана предпринять меры. Дебаты вокруг миграционной политики в Германии обострились после теракта в Золингене. Так, 23 августа на городском фестивале произошло нападение, пострадали более 10 человек. Ответственный за теракт беженец не получил убежище в ФРГ и должен был быть депортирован в Болгарию.

Фото: commons.wikimedia.org/Michael Lucan (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)