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Член Палаты Конгресса Ли о письме Цукерберга: Штаты скрыли факты
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Лорел Ли: Письмо Цукерберга раскрыло попытки Вашингтона замолчать правду

Член Палаты Конгресса Ли о письме Цукерберга: Штаты скрыли факты

Член Палаты Конгресса Америки Лорел Ли заявила, что власти намеренно скрывают факты и распространяют ложь. В интервью Fox News она прокомментировала письмо Марка Цукерберга, в котором он признал, что на его компанию давили со стороны Вашингтона с целью цензурировать контент.

"У нас 51 сотрудник в разведывательном сообществе, они солгали американцам и попытались выставить это за дезинформацию РФ, что было неправдой. И эта информация подавлялась в преддверии выборов", — заявила Ли.

Она также отметила, что слова Цукерберга подтвердили попытки администрации Байдена использовать цензуру для замалчивания политических скандалов, в частности, связанных с обнародованием файлов с ноутбука сына президента США Хантера Байдена. Ранее Цукерберг признался, что контент в соцсетях его компании подвергался цензуре под давлением администрации Джо Байдена.

Фото: commons.wikimedia.org/TechCrunch (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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