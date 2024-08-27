Лорел Ли: Письмо Цукерберга раскрыло попытки Вашингтона замолчать правду

Член Палаты Конгресса Америки Лорел Ли заявила, что власти намеренно скрывают факты и распространяют ложь. В интервью Fox News она прокомментировала письмо Марка Цукерберга, в котором он признал, что на его компанию давили со стороны Вашингтона с целью цензурировать контент.
"У нас 51 сотрудник в разведывательном сообществе, они солгали американцам и попытались выставить это за дезинформацию РФ, что было неправдой. И эта информация подавлялась в преддверии выборов", — заявила Ли.
Она также отметила, что слова Цукерберга подтвердили попытки администрации Байдена использовать цензуру для замалчивания политических скандалов, в частности, связанных с обнародованием файлов с ноутбука сына президента США Хантера Байдена. Ранее Цукерберг признался, что контент в соцсетях его компании подвергался цензуре под давлением администрации Джо Байдена.
Фото: commons.wikimedia.org/TechCrunch (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Глава ХДС Мерц предложил ввести ЧС в ФРГ для высылки мигрантов
Фридрих Мерц, лидер ХДС и крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, предложил объявить режим ЧС, чтобы упростить высылку мигрантов. Это предложение прозвучало на встрече Мерца с канцлером Олафом Шольцем.
Посол Америки Хеник: Узбекистану передадут авиацию ВС США из Афганистана
Штаты передадут Узбекистану авиатехнику, находившуюся в Афганистане. Об этом сообщил посол Америки в Узбекистане Джонатан Хеник. Дипломат подчеркнул, что право распоряжаться авиацией остаётся исключительно за Вашингтоном.
Диетолог Соломатина: домашний морс наиболее полезен для здоровья
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе морса, его особенностях и способах приготовления. Она подчеркнула, что наиболее полезным будет домашний морс, в котором отсутствуют искусственные добавки и излишний сахар.
Хирург Зленко: основная операция для коррекции живота после родов — абдоминопластика
Пластический хирург Владимир Зленко рассказал о методах коррекции живота после родов. Основная операция для устранения проблемы — абдоминопластика, которая помогает избавиться от избытка кожи и "выпячивания" прямых мышц живота.