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Посол Америки Хеник: Узбекистану передадут авиацию ВС США из Афганистана
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США передадут Узбекистану боевые вертолёты и самолёты из Афганистана

Посол Америки Хеник: Узбекистану передадут авиацию ВС США из Афганистана

Штаты передадут Узбекистану авиатехнику, находившуюся в Афганистане. Об этом сообщил посол Америки в Узбекистане Джонатан Хеник. Дипломат подчеркнул, что право распоряжаться авиацией остаётся исключительно за Вашингтоном.

"Армия Афганистана применяла её, но владельцами всегда были мы", — отметил Хеник.

После того как в августе 2021-го движение террористов "Талибан"* захватило власть в Афганистане, часть вертолётов и самолётов перебросили в Узбекистан. Среди них — несколько UH-60 Black Hawk и лёгкие штурмовики. С тех пор информация о судьбе этой техники отсутствовала.

В июле2024 года Узбекистан принял участие в военных учениях с Баку, Астаной, Киргизией и Таджикистаном, целью которых было предотвращение формирования "государства Халифат" по сценарию.

*террористическая организация, запрещённая в России.

Фото: commons.wikimedia.org/Andrés Ramírez (Commons Attribution 1.2 Generic license)

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