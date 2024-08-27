США передадут Узбекистану боевые вертолёты и самолёты из Афганистана

Штаты передадут Узбекистану авиатехнику, находившуюся в Афганистане. Об этом сообщил посол Америки в Узбекистане Джонатан Хеник. Дипломат подчеркнул, что право распоряжаться авиацией остаётся исключительно за Вашингтоном.
"Армия Афганистана применяла её, но владельцами всегда были мы", — отметил Хеник.
После того как в августе 2021-го движение террористов "Талибан"* захватило власть в Афганистане, часть вертолётов и самолётов перебросили в Узбекистан. Среди них — несколько UH-60 Black Hawk и лёгкие штурмовики. С тех пор информация о судьбе этой техники отсутствовала.
В июле2024 года Узбекистан принял участие в военных учениях с Баку, Астаной, Киргизией и Таджикистаном, целью которых было предотвращение формирования "государства Халифат" по сценарию.
*террористическая организация, запрещённая в России.
Фото: commons.wikimedia.org/Andrés Ramírez (Commons Attribution 1.2 Generic license)
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