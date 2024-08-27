Медведев о Telegram: Преступная активность — не вина Дурова

Преступная активность в Telegram не означает, что она санкционирована основателем Павлом Дуровым, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В выступлении перед участниками СВО Медведев подчеркнул, что в Telegram действительно есть "преступная активность".
"Несёт ли за это ответственность создатель платформы? Он должен регулировать её, и у нас тоже претензии к Telegram. Но это не значит, что всё делается с его одобрения. Они пытаются вменить ему это в вину. Что вызывает большие вопросы", — отметил Медведев.
Зампред Совбеза также добавил, что мессенджером пользуется масса россиян, включая тех, кто в зоне СВО. Противники России заявляли о своей неспособности отслеживать коммуникации ВС РФ в этом мессенджере. Медведев подчеркнул, что Telegram служит платформой, на которой Россия может доносить информацию до "рядового украинца".
Напомним, что Дуров был задержан 24 августа в Ле-Бурже. Прокуратура сообщила, что его задержали для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля против неназванного лица, подозреваемого в 12 преступлениях. Власти Франции расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети. Также его подозревают в отказе сотрудничать с властями.
Фото: commons.wikimedia.org/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Член Палаты Конгресса Ли о письме Цукерберга: Штаты скрыли факты
Член Палаты Конгресса Америки Лорел Ли заявила, что власти намеренно скрывают факты и распространяют ложь. В интервью Fox News она прокомментировала письмо Марка Цукерберга, в котором он признал, что на его компанию давили со стороны Вашингтона с целью цензурировать контент.
Посол Америки Хеник: Узбекистану передадут авиацию ВС США из Афганистана
Штаты передадут Узбекистану авиатехнику, находившуюся в Афганистане. Об этом сообщил посол Америки в Узбекистане Джонатан Хеник. Дипломат подчеркнул, что право распоряжаться авиацией остаётся исключительно за Вашингтоном.
Диетолог Соломатина: домашний морс наиболее полезен для здоровья
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе морса, его особенностях и способах приготовления. Она подчеркнула, что наиболее полезным будет домашний морс, в котором отсутствуют искусственные добавки и излишний сахар.
Хирург Зленко: основная операция для коррекции живота после родов — абдоминопластика
Пластический хирург Владимир Зленко рассказал о методах коррекции живота после родов. Основная операция для устранения проблемы — абдоминопластика, которая помогает избавиться от избытка кожи и "выпячивания" прямых мышц живота.