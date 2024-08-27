Медведев о Telegram: Преступная активность — не вина Дурова

Преступная активность в Telegram не означает, что она санкционирована основателем Павлом Дуровым, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В выступлении перед участниками СВО Медведев подчеркнул, что в Telegram действительно есть "преступная активность".

"Несёт ли за это ответственность создатель платформы? Он должен регулировать её, и у нас тоже претензии к Telegram. Но это не значит, что всё делается с его одобрения. Они пытаются вменить ему это в вину. Что вызывает большие вопросы", — отметил Медведев.

Зампред Совбеза также добавил, что мессенджером пользуется масса россиян, включая тех, кто в зоне СВО. Противники России заявляли о своей неспособности отслеживать коммуникации ВС РФ в этом мессенджере. Медведев подчеркнул, что Telegram служит платформой, на которой Россия может доносить информацию до "рядового украинца".

Напомним, что Дуров был задержан 24 августа в Ле-Бурже. Прокуратура сообщила, что его задержали для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля против неназванного лица, подозреваемого в 12 преступлениях. Власти Франции расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети. Также его подозревают в отказе сотрудничать с властями.

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