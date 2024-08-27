Польша мобилизует сотни солдат для поиска беспилотника, якобы вылетевшего из России

В Польше вторые сутки идут поиски БПЛА, который якобы вылетел из РФ и пересёк территорию Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь командования Войска Польского подполковник Яцек Горышевский, пишет "Самоуправление".
"Сегодня в поисках задействуют сотни солдат. Это солдаты из 19- Надбужанской бригады ТрО и 2 Люблинской бригады ТрО", — рассказал военный.
Горышевский также отметил, что поисковую операцию не свернут до тех пор, пока дрон не будет найден. По его словам, в операции задействованы вертолёты.
Ранее оперативный командующий ВС Польши генерал Мацей Клиш заявил, что на польскую территорию якобы проник беспилотник. Он добавил, что для поиска неопознанного объекта начата операция с участием 75 польских военных.
Фото: commons.wikimedia.org/Trydence (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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