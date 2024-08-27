Почему Павел Дуров оказался под арестом, что это значит для Telegram? Мнение профессора Подберёзкина

Вот уже несколько дней арест основателя Telegram не сходит с первых полос СМИ. Сегодня о Павле Дурове высказались все — от Илона Маска до Такера Карлсона и Эмманюэля Макрона, который сам активно пользуется приложением.

После задержания Павла во Франции мессенджер поднялся на первое место по скачиваниям среди соцсетей, в Америке — на второе. Основная версия ареста: Telegram — одна из крупнейших интернет-площадок, на которую не влиял Вашингтон, и Джо Байдену важно взять её под контроль в преддверии выборов. Госдепу и ЦРУ не удалось заставить Telegram сливать данные, поэтому действуют через его основателя.

Однако звучат и альтернативные версии о причинах задержания. Мог ли Дуров полететь в Париж, чтобы сдаться? В прессе пишут, что сильнее преследования Европы он опасался преследования США, но как гражданин Франции может избежать экстрадиции в Америку. Возможно, публичность нужна была Павлу, чтобы не оставаться в ОАЭ из-за спецслужб Запада, и после суда спокойно путешествовать по ЕС?

Звучит и версия о том, что арест Дурова связан с запуском криптовалюты Toncoin на фоне преследования криптобирж, неподконтрольных властям США. Дуров уже пытался запустить криптовалюту Gram и отделался крупным штрафом, и теперь он перезапускает проект TON, отстранившись от него формально. Что если регуляторов напряг анонс IPO Telegram совокупно с раздражением конкурентов мессенджера — Facebook*, WhatsApp и Google, на территорию которых он влез, наращивая аудиторию за счёт соцсетей, но не блокируя неугодные властям каналы?

Версии NewsInfo.Ru обсудил с Алексеем Подберёзкиным — директором Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", профессором и доктором исторических наук.

Мог ли Дуров полететь в Париж, чтобы сдаться?

"Не думаю, что французские тюрьмы лучше американских. И что человек, обладающий такими колоссальными возможностями, решил, что ему лучше не в Эмиратах, а во французской тюрьме. У Дурова больше 10 миллиардов активов, он в эти игры уже не играет. Это совершенно определённый заказ американцев. И французы его, как всегда, выполняют по стойке смирно. Здесь нет моментов для дополнительных размышлений. Я абсолютно в этом убеждён", — заключил эксперт.

Что дальше? Суд, откуп, сотрудничество с властями?

"Всё, что хотите. Скорее всего, его сломают в тюрьме. Возможен вариант передачи американцам по запросу, либо будут продлевать его содержание. Всё, что хотите. Если он сломается раньше и откроет доступ, его отпустят через какое-то время или дадут ему курирующего офицера от спецслужбы. Вариантов сколько хотите", — объяснил Подберёзкин.

Арест Дурова может быть связан с запуском криптовалюты TON на фоне преследования криптобирж, неподконтрольных США?

"Да, это может быть. В любом случае Дуров оказался вне контроля американских спецслужб. Это их очень беспокоило, и они решили исправить ситуацию. Что из этого получится? К сожалению, вариантов у него немного. Один из них — вернуться в Россию, где влияния спецслужб США нет, либо оказаться в тех же Эмиратах, где всё равно не будет остановлено его преследование. Я думаю, ситуация для него изменится сейчас, после ареста во Франции он станет персоной, преследуемой по всему миру. Поэтому ему нужно попасть только в ту страну, которая обладает суверенитетом. Кроме Китая и России таких осталось, может быть, пять — условно Корея, Венесуэла, Иран... То есть ему придётся оказаться там, где смогут игнорировать запрос американских спецслужб", — считает профессор.

Возвращаясь к криптовалюте, арест Дурова может быть интригой конкурентов?

"Это возможно, но я не считаю, что это главное. Вариантов может быть десятка два или три. Как Трампу их могут придумать сотню. Главный вариант один — он должен быть подконтролен спецслужбам США. Такая огромная сеть, в которой уже участвует более миллиарда людей, в представлении американских спецслужб не может находиться вне их контроля. Самое главное — это огромный ресурс для СВО. Военные и корреспонденты сейчас используют только Telegram. Это всё пока находится вне влияния и контроля Штатов, что они считают недопустимым. Это будет для любой сферы — для финансов, для пресной воды, редких металлов, для чего хотите. Глобальный контроль должен быть установлен со стороны спецслужб США, это их принцип. Интриги могут быть, но это даже не второстепенное, это третья причина", — подытожил Алексей Подберёзкин.

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