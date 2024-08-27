Власти Молдавии раздали практически всё, и при получении нового мандата они продадут страну. Такое мнение выразил экс-президент Игорь Додон в Telegram-канале. Президентские выборы и референдум о вступлении республики в ЕС назначены на 20 октября. Сейчас 18 политиков, включая президента Майю Санду, объявили об участи в выборах. В рамках референдума избиратели ответят на вопрос: "Поддерживаете ли вы евроинтеграцию в Конституцию Молдавии?"

"Представители власти продали и одолжили почти всё. Им осталось страну продать. И они с лёгкостью это сделают в следующий мандат, если его получат", — написал Додон.

Лидер социалистов подчеркнул, что выборы 2024 года могут стать решающими для судьбы Молдавии, и призвал избирателей голосовать бдительно. По его словам, не менее важны итоги референдума по внесению поправок в Конституцию, который нужно бойкотировать, поскольку власти пытаются внести изменения в высший закон страны.

"Марионеточная власть в лице ПДС делает всё возможное, чтобы подчинить страну иностранным интересам — в экономическом, политическом, военном, а затем и в территориальном смысле. Не стоит забывать, что независимость обрести трудно, но легко потерять", — отметил Додон.

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