Власти Молдавии раздали практически всё, и при получении нового мандата они продадут страну. Такое мнение выразил экс-президент Игорь Додон в Telegram-канале. Президентские выборы и референдум о вступлении республики в ЕС назначены на 20 октября. Сейчас 18 политиков, включая президента Майю Санду, объявили об участи в выборах. В рамках референдума избиратели ответят на вопрос: "Поддерживаете ли вы евроинтеграцию в Конституцию Молдавии?"
"Представители власти продали и одолжили почти всё. Им осталось страну продать. И они с лёгкостью это сделают в следующий мандат, если его получат", — написал Додон.
Лидер социалистов подчеркнул, что выборы 2024 года могут стать решающими для судьбы Молдавии, и призвал избирателей голосовать бдительно. По его словам, не менее важны итоги референдума по внесению поправок в Конституцию, который нужно бойкотировать, поскольку власти пытаются внести изменения в высший закон страны.
"Марионеточная власть в лице ПДС делает всё возможное, чтобы подчинить страну иностранным интересам — в экономическом, политическом, военном, а затем и в территориальном смысле. Не стоит забывать, что независимость обрести трудно, но легко потерять", — отметил Додон.
Фото: commons.wikimedia.org/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Politico: Макрон часто пользуется Telegram
Президент Франции регулярно использует в общении со знакомыми месседжер Telegram, выяснило издание Politico. Также детищем Павла Дурова активно пользуются сторонники главы пятой республики.
Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены, что Запад смягчит условия для ударов по РФ
Федеративная Республика Бразилия, Индонезия и Южно-Африканская Республика встревожены тем, что западные государства безостановочно ослабляют условия использования Украиной своего оружия для атак по российской территории. Об этом на одном из мероприятий для СМИ информировал китайский дипломат Ли Хуэй, пишет РИА Новости.
В ключевых медвузах удвоилось число поступивших по военным льготам
Ключевые российские медицинские вузы набрали в два-три раза больше учащихся по квоте для участников спецоперации и их детей, дающей право в некоторых случаях поступать без экзаменов, сообщает РБК.
Музкритик Рудченко: Лепс может записать песню с молодой возлюбленной
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что певец Григорий Лепс может записать дуэт со своей молодой избранницей.