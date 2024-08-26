Во всём мире растёт поддержка Павла Дурова: реакция на арест основателя Telegram

Французский корреспондент Гийом Гралле заявил о беспрецедентной поддержке Павла Дурова, арестованного во Франции, на France 24.
"Мы видим повсеместную волну возмущения: в России, в США, где Дурову выражают небывалую поддержку", — отметил Гралле.
Он привёл в пример реакцию миллиардера Илона Маска, основателя Megaupload Кима Доткома, а также создателя инкубатора Y Combinator Пола Грэма. Журналист выразил мнение, что в случае обвинения реакция на арест Дурова может стать масштабнее.
"Если вдруг он окажется за решёткой, это вызовет такую же реакцию, как история с Джулианом Ассанжем", — добавил он.
Напомним, что на прошлой неделе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из самолёта, прилетевшем из Азербайджана. Тем временем уже начала страдать французская интернет-инфраструктура — в DDoS-атаках на общественные и государственные сайты Франции закономерно обвинили "русских хакеров". Эксперты ожидают усиления атак
Фото: commons.wikimedia.org/Antonio Kless (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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