Во всём мире растёт поддержка Павла Дурова: реакция на арест основателя Telegram

Журналист из Франции Гралле заявил о небывалой поддержке Дурова в мире

Французский корреспондент Гийом Гралле заявил о беспрецедентной поддержке Павла Дурова, арестованного во Франции, на France 24.

"Мы видим повсеместную волну возмущения: в России, в США, где Дурову выражают небывалую поддержку", — отметил Гралле.

Он привёл в пример реакцию миллиардера Илона Маска, основателя Megaupload Кима Доткома, а также создателя инкубатора Y Combinator Пола Грэма. Журналист выразил мнение, что в случае обвинения реакция на арест Дурова может стать масштабнее.

"Если вдруг он окажется за решёткой, это вызовет такую же реакцию, как история с Джулианом Ассанжем", — добавил он.

Напомним, что на прошлой неделе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из самолёта, прилетевшем из Азербайджана. Тем временем уже начала страдать французская интернет-инфраструктура — в DDoS-атаках на общественные и государственные сайты Франции закономерно обвинили "русских хакеров". Эксперты ожидают усиления атак

Фото: commons.wikimedia.org/Antonio Kless (Creative Commons Attribution 4.0 International)