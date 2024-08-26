Соседов о критике России: у Макаревича* и Галкина* "отказали мозги"

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о критике РФ со стороны уехавших иноагентов Андрея Макаревича* и Максима Галкина*. В интервью NEWS.ruСоседов отметил, что покинувшие страну артисты пытаются оправдать свой отъезд, из-за чего ведут себя неадекватно.

"Просто иногда у людей отказывают мозги, как в случае с ними. Они критикуют Россию, поскольку надо оправдать своё поведение. Это неадекватная самооценка. Потеряли ориентацию в пространстве", — заявил критик.

Ранее Соседов также высказывался о возвращении в страну певицы Аллы Пугачёвой. При этом иноагент Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов — из-за просевших доходов от концертов. Работать без импровизаций по сценарию он готов за €80 000, пишет Mash.

* внесён Минюстом РФ в список иноагентов.

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