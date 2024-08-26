Формирование правительств в Саксонии и Тюрингии после выборов 1 сентября невозможно без участия одной из двух партий оппозиции — АдГ или ССВ. Согласно соцопросу, проведённому Bild am Sonntag, АдГ займёт первое место, набрав почти 30% голосов избирателей, а ССВ получит около 20%.
При этом правящие в Берлине социал-демократы, "Зелёные" и либералы из СвДП рискуют не преодолеть барьер. Выборы в Саксонии и Тюрингии станут не только обновлением земельных парламентов, но и референдумом по политике правительства Олафа Шольца. Восточные немцы недовольны курсом Берлина на конфронтацию с РФ, а также состоянием экономики и миграционной политикой.
Показательно, что премьер Саксонии Михаэль Кречмер пользуется поддержкой 50% местных избирателей. Однако голосовать за его партию ХДС, выступающую за увеличение военной помощи ВСУ, готовы лишь 30% саксонцев. В Тюрингии ситуация аналогична: премьер Бодо Рамелов имеет рейтинг, вдвое превышающий рейтинг Левой партии.
В то же время у АдГ и ССВ ситуация обратная: их кандидаты пользуются меньшей популярностью, чем сами партии. Избиратели будут голосовать скорее против трёх партий в правительстве Шольца, чем "за" кого-либо. В Саксонии и Тюрингии поддержка правящих упала настолько, что они могут не пройти в парламент. В Бранденбурге "канцлерская" СДПГ займёт 2 или 3 место.
Главная интрига в том, как будут сформированы земельные правительства. Все партии пока исключают возможность коалиции с АдГ, которая лидирует в трёх землях. Отношение к ССВ более мягкое. Однако Сара Вагенкнехт выдвинула условия для потенциальных партнёров по коалиции: дипломатическое решение конфликта на Украине, отказ от размещения в Германии ракет США и прекращение милитаризации.
Фото: commons.wikimedia.org/Sven Teschke (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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