Галлоуэй советует Маску не прилетать в ЕС после ареста Павла Дурова

Политик из Великобритании Джордж Галлоуэй и глава Партии рабочих в эфире шоу на YouTube настоятельно рекомендовал миллиардеру Илону Маску избегать поездок в Евросоюз. Этот совет прозвучал на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова близ Парижа.
Галлоуэй считает, что арест Дурова — часть широкой стратегии Запада по подавлению инакомыслия. По его мнению, задержание Дурова демонстрирует намерение Европы устранить несогласных с политическими и идеологическими позициями Запада. Политик также отметил, что Запад "убирает инакомыслящих", что тревожит тех, кто может стать следующей целью.
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолёта, прибывшего из Азербайджана. По данным французской прессы, он находился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Фото: commons.wikimedia.org/Tesla Owners Club Belgium (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Замглавы МИД Галузин разъяснил послу Индии Кумару позицию Москвы по Украине
Замминистра МИД России Михаил Галузин встретился с послом Нью-Дели в Москве Винаем Кумаром для обсуждения двусторонних и международных вопросов. В ходе встречи Галузин представил принципиальную позицию Кремля по конфликту на Украине, сообщили в дипведомстве.
ООН следит за делом об аресте Дурова
Секретариат ООН внимательно отслеживает ситуацию, связанную с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, однако пока не готов предоставить комментарии по этому поводу, сообщил РИА Новости официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Правительство поддержало переименование Ростова в Ростов Великий
Российское правительство дало согласие на законопроект, который изменяет название города Ростова в Ярославской области на Ростов Великий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Евгения Петросяна впечатлил концерт певца Шамана в Сочи
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова лично выразили своё восхищение певцу Шаману после его концерта в Сочи.