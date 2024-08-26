Галлоуэй советует Маску не прилетать в ЕС после ареста Павла Дурова

Политик из Британии Галлоуэй призвал Маска не приезжать в ЕС после ареста Дурова

Политик из Великобритании Джордж Галлоуэй и глава Партии рабочих в эфире шоу на YouTube настоятельно рекомендовал миллиардеру Илону Маску избегать поездок в Евросоюз. Этот совет прозвучал на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова близ Парижа.

Галлоуэй считает, что арест Дурова — часть широкой стратегии Запада по подавлению инакомыслия. По его мнению, задержание Дурова демонстрирует намерение Европы устранить несогласных с политическими и идеологическими позициями Запада. Политик также отметил, что Запад "убирает инакомыслящих", что тревожит тех, кто может стать следующей целью.

Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолёта, прибывшего из Азербайджана. По данным французской прессы, он находился в списке разыскиваемых в стране лиц.

Фото: commons.wikimedia.org/Tesla Owners Club Belgium (Commons Attribution 2.0 Generic license)