БПЛА атакует у берегов Йемена: инцидент у порта Моха и последствия для экологии

В СМИ сообщили, что 26 августа в 61 морской миле к юго-востоку от порта Моха произошёл инцидент, в котором, по данным Управления UKMTO, был задействован беспилотный аппарат (БПЛА). Подробности инцидента не раскрыты.

С начала ноября 2023-го хуситы, поддерживаемые Тегераном, активно атакуют международные суда вблизи побережья Йемена в знак солидарности с палестинцами в конфликте с Тель-Авивом и повстанцами ХАМАС.

Кроме того, 26 августа также сообщили о пожаре на греческом танкере Sounion, атакованном хуситами, который может привести к разливу нефти и экологической катастрофе. В Европе отметили, что инцидент представляет собой навигационную угрозу и угрозу для окружающей среды. На прошлой неделе представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что удары хуситов прекратятся, если Иерусалим прекратит свою агрессию.

Фото: сommons.wikimedia.org/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)