БПЛА атакует у берегов Йемена: инцидент у порта Моха и последствия для экологии

В СМИ сообщили, что 26 августа в 61 морской миле к юго-востоку от порта Моха произошёл инцидент, в котором, по данным Управления UKMTO, был задействован беспилотный аппарат (БПЛА). Подробности инцидента не раскрыты.
С начала ноября 2023-го хуситы, поддерживаемые Тегераном, активно атакуют международные суда вблизи побережья Йемена в знак солидарности с палестинцами в конфликте с Тель-Авивом и повстанцами ХАМАС.
Кроме того, 26 августа также сообщили о пожаре на греческом танкере Sounion, атакованном хуситами, который может привести к разливу нефти и экологической катастрофе. В Европе отметили, что инцидент представляет собой навигационную угрозу и угрозу для окружающей среды. На прошлой неделе представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что удары хуситов прекратятся, если Иерусалим прекратит свою агрессию.
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Замглавы МИД Галузин разъяснил послу Индии Кумару позицию Москвы по Украине
Замминистра МИД России Михаил Галузин встретился с послом Нью-Дели в Москве Винаем Кумаром для обсуждения двусторонних и международных вопросов. В ходе встречи Галузин представил принципиальную позицию Кремля по конфликту на Украине, сообщили в дипведомстве.
ООН следит за делом об аресте Дурова
Секретариат ООН внимательно отслеживает ситуацию, связанную с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, однако пока не готов предоставить комментарии по этому поводу, сообщил РИА Новости официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Правительство поддержало переименование Ростова в Ростов Великий
Российское правительство дало согласие на законопроект, который изменяет название города Ростова в Ярославской области на Ростов Великий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Евгения Петросяна впечатлил концерт певца Шамана в Сочи
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова лично выразили своё восхищение певцу Шаману после его концерта в Сочи.