В секторе Газа найден склад оружия в детской комнате, сообщают израильские военные

Армия Израиля ЦАХАЛ объявила о находке значительного количества оружия в детской комнате одной из квартир в анклаве Газы. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ в Telegram, при обыске в Дейр аль-Балахк военные 202 батальона нашли боеприпасы, противотанковые ракеты, ножи и жилеты, хранящиеся рядом с детской кроватью.
Также стало известно, что солдаты 603 батальона ЦАХАЛ обнаружили и демонтировали подземный туннель повстанцев ХАМАС длиной около 700 метров. В результате воздушных операций на юге сектора Газа войска седьмой бригады Израиля поразили более 100 объектов за последние две недели.
В ночь на 26 августа ракета, выпущенная из Газы, упала в центральной части Израиля. Представитель ХАМАС Усама Хамдан опроверг слухи о скором соглашении о прекращении огня. Ранее сообщалось о гуманитарных миссиях, которые Тель-Авив не пустил в Газу в августе.
Фото: commons.wikimedia.org/Israel Defense Forces (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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