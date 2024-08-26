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ЕК: Дурова задержали согласно законодательству Франции
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Еврокомиссия: арест Павла Дурова соответствует французскому законодательству

ЕК: Дурова задержали согласно законодательству Франции

Еврокомиссия сообщила РИА Новости, что арест Павла Дурова был осуществлён в соответствии с законами Франции. Согласно заявлению ЕК, действующий в ЕС Закон о цифровых услугах (DSA) не применим для уголовного преследования и арестов.

"Арест проведён в соответствии с уголовным законодательством Франции. DSA не определяет, что незаконно, не устанавливает уголовных преступлений и не может применяться для арестов. Применяться могут международные и национальные законы, определяющие уголовное преступление", — пояснил представитель комиссии.

Ранее Еврокомиссия, ужесточившая контроль за соцсетями и платформами в Европе через принятие Закона о цифровых услугах, сообщила, что не комментирует арест Дурова, поскольку это "индивидуальное дело", и предложила обратиться за разъяснениями к властям страны.

Фото: commons.wikimedia.org/EmDee (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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