Порядка 60 правозащитных организаций требуют от ЕС разорвать связи с Израилем

Около 60 правозащитных организаций обратились к ЕС с призывом прекратить сотрудничать с Тель-Авивом из-за конфликта в Газе и угрозы для СМИ в регионе. Об этом пишет Reuters.

В заявлении главе евродипломатии Жозепу Боррелю и комиссару Валдису Домбровскису отмечается, что власти Иерусалима создают беспрецедентную угрозу для прессы и совершают систематические нарушения в анклаве Газы, на Западном берегу и других местах. Под обращением подписались "Репортёры без границ" и ряд объединений журналистов из различных стран. В числе предложенных мер — приостановка договора об ассоциации Израиля с Евросоюзом.

Известно, что 12 августа Боррель призвал Брюссель рассмотреть введение санкций против главы МО Израиля Итамара Бен-Гвира, а также призвал Тель-Авив активно участвовать в переговорах о прекращении огня в Газе.

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