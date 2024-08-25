Илон Маск о Starliner: без SpaceX помощь в возвращении экипажа могла предложить только РФ

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что без участия SpaceX единственным способом вернуть экипаж Boeing Starliner на Землю стала бы помощь России. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Единственный иной вариант — Россия", — прокомментировал Маск, отвечая на пост о вариантах возвращения астронавтов.
Так, 24 августа глава NASA Билл Нельсон сообщил, что экипаж Starliner вернётся с МКС на Землю в феврале 2025-го. Астронавты США Бутч Уилмор и Сунита Уильямс на борту уже почти 70 дней, что в 10 раз превышает запланированное время испытательного полёта.
Starliner отправился в полёт с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024-го и спустя 26 часов прибыл на МКС, пристыковавшись к станции на фоне технических неполадок. Изначально предполагалось, что миссия продлится неделю.
Фото: сommons.wikimedia.org/SpaceX (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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