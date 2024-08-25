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Вице-премьер Италии Сальвини: следующим после Дурова ЕС заткнёт Маска
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Сальвини предупредил: после задержания Дурова ЕС может заткнуть рот и Илону Маску

Вице-премьер Италии Сальвини: следующим после Дурова ЕС заткнёт Маска

Министр транспорта Италии Маттео Сальвини обеспокоен задержанием основателя Telegram Павла Дурова близ Парижа. Он заявил, что следующим, "кому заткнут рот", может стать миллиардер Илон Маск.

"В ЕС мы подошли к цензуре и вони режима", — написал Сальвини на своей странице в соцсетях. — Да здравствует свобода слова и мысли. Кого заткнут следующим? Илона Маска?".

Ранее французские СМИ сообщили, что Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже после прибытия из Азербайджана. По информации прессы, Дуров с французским гражданством числился в розыске в стране. Власти подозревают его в причастности к ряду преступлений, включая отказ от сотрудничества, терроризм, наркоторговлю, мошенничество и отмывание денег. Дурову может грозить до 20 лет тюремного срока. Российское посольство заявило, что французские власти уклоняются от сотрудничества по делу Дурова.

Фото: commons.wikimedia.org/techcrunch.com (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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