Конфликт между РФ и Францией усугубляется: что стоит за задержанием основателя Telegram Павла Дурова?

Задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже стало причиной обострения отношений между Парижем и Москвой, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на французского чиновника.

По данным издания, Дурова арестовали на фоне обеспокоенности в ЕС, связанной с тем, что Telegram используют наркоторговцы и другие преступники. Французские СМИ сообщают, что в отношении Telegram идёт расследование, касающееся отказа руководства сотрудничать с властями в борьбе с преступностью. Телеканал TF1 также передал, что Дуров был заподозрен в причастности к обороту наркотиков, терроризму и мошенничеству.

Кроме того, WSJ утверждает, что Telegram может использоваться "для вербовки агентов России в Европе", что делает Дурова важной фигурой для спецслужб Запада, которые пытаются взломать зашифрованные сообщения в мессенджере. Французские чиновники отметили, что страна стала целью "ряда российских операций", что вызвало недовольство Эммануэля Макрона и правительства.

После задержания Дурова посольство РФ запросило у французских властей разъяснения по поводу ареста, потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. Однако Париж уклоняется от взаимодействия. Заявление прокуратуры Парижа ожидается 26 августа.

Команда Telegram заявила, что Дурову "нечего скрывать", он часто путешествует по Европе, а платформа соблюдает законы ЕС.

"Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец ответственны за злоупотребление мессенджером", — отметили в компании.

Фото: commons.wikimedia.org/Antonio Kless (Creative Commons Attribution 4.0 International)