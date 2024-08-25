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ООН обеспокоена ситуацией на границе Ливана и Израиля
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ООН призывает к деэскалации конфликта между Израилем и "Хезболлой"

ООН обеспокоена ситуацией на границе Ливана и Израиля

ООН выразила обеспокоенность нарастанием напряжённости между Тель-Авивом и ливанским движением "Хезболла" после серии атак в регионе, заявил генсек Антониу Гутерриш. Он отметил, что увеличение перестрелок представляет серьёзную угрозу жителям по обе стороны границы.

"Эти действия угрожают безопасности и стабильности в регионе", — заявил представитель Гутерриша Стефан Дюжарик.

Также Дюжарик сообщил, что Гутерриш требует от обеих сторон немедленной деэскалации. Он подчеркнул, что генсек призывает Израиль и "Хезболлу" прекратить боестолкновения.

На фоне конфликта истребители ЦАХАЛ ударили по объектам "Хезболлы" на территории Ливана в ответ на подготовку ракетного удара по Израилю. Глава МО Израиля Йоав Галант объявил в стране ЧП на 48 часов. В ответ "Хезболла" заявила о запуске более 320 ракет, назвав это "первоначальным ответом" на ликвидацию спецслужбами Тель-Авива командира военного крыла Фуада Шокра.

Фото: commons.wikimedia.org/khamenei.ir (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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