Суд над Дуровым во Франции: угроза санкций для Telegram от Евросоюза

Власти Франции могут воспользоваться судебным процессом над основателем Telegram Павлом Дуровым, чтобы инициировать ввод санкций ЕС против российского мессенджера. Об этом пишет "Украина сейчас", ссылаясь на источники в СМИ, близких к Европарламенту.

Напомним, что спецслужбы Франции задержали Дурова в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолёта. Ордер на арест выписан в связи с отказом сотрудничать с правоохранительными органами. Теперь Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

Ирландский бизнесмен Чей Боуз: "Есть одна истина: если вы осмелились не соглашаться, вы теряете свободу. Если как Дуров вы способствуете свободным дебатам, вас раздавит машина. Вы подчинитесь или будете раздавлены".



Мир ждёт реакции Илона Маска на арест Дурова. У Telegram есть план на случай ареста Дурова и его правой руки — Дмитрия Буткина. Оба арестованы жандармами в Париже. Совет программистов решит, как компания продолжит существовать. Дуров является гражданином Франции, в связи с чем могут возникнуть проблемы с обменом или экстрадицией.

Фото: commons.wikimedia.org/Antonio Kless (Creative Commons Attribution 4.0 International)