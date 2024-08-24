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Сенатор Клишас об аресте Дурова: Франция борется за
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Клишас высказался о задержании Дурова: "Борьба за европейские ценности продолжается"

Сенатор Клишас об аресте Дурова: Франция борется за "свободу слова"

Сенатор Совфеда Андрей Клишас прокомментировал арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова, в аэропорту Ле-Бурже. В заявлении Клишас отметил, что Париж продолжает борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности".

Ранее местные СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту, поскольку числился в розыске, несмотря на наличие французского гражданства. По данным источников, Дуров был помещён под стражу, поскольку правосудие Франции считает его причастным к ряду преступлений. Одной из причин стал отказ Telegram сотрудничать с властями страны.

"Французы продолжают бороться за "свободу слова" и "европейские ценности", — написал Клишас в Telegram-канале.

В качестве одной из претензий Парижа к Павлу Дурову называется футбол. Речь идёт о подписке на трансляции Ligue 1, её приобрели 300 граждан страны. Всё дело в цене: 15 евро за матч и 40 в месяц на все игры. Фанаты массово ушли в мессенджер и бойкотировали подписку, а Telegram позволял им смотреть "пиратские" трансляции.

Фото: commons.wikimedia.org/Aleksandr Plyushchev (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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