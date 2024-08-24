Вице-спикер ГД Даванков потребовал от МИД России освободить Павла Дурова

Вице-спикер Госдумы Алексей Даванков обратился к МИДу России с призывом добиваться освобождения Павла Дурова, основателя Telegram, которого задержали во Франции. Дуров сделал многое для развития цифровых сервисов и в России, и за рубежом.
Даванков настоятельно призвал министра Сергея Лаврова обратиться к Парижу с требованием освободить Дурова. Он подчеркнул, что арест может носить политический характер и использоваться для получения доступа к личным данным пользователей Telegram, что недопустимо.
СМИ сообщают, что правоохранители Франции подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, мошенничеству и преступлениям против детей" из-за якобы "отсутствия сотрудничества с представителями закона" со стороны Telegram. Однако, как отметил Даванков, ни один мессенджер не застрахован от подобных нарушений, при этом владельцы других платформ не подвергались аресту. Даванков предложил приложить все усилия для перемещения Дурова нв ОАЭ или РФ при условии его согласия.
Фото: commons.wikimedia.org/techcrunch.com (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram
Власти Франции могут воспользоваться судебным процессом над основателем Telegram Павлом Дуровым, чтобы инициировать ввод санкций ЕС против российского мессенджера. Об этом пишет "Украина сейчас", ссылаясь на источники в СМИ, близких к Европарламенту.
Сенатор Клишас об аресте Дурова: Франция борется за "свободу слова"
Сенатор Совфеда Андрей Клишас прокомментировал арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова, в аэропорту Ле-Бурже. В заявлении Клишас отметил, что Париж продолжает борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности".
Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б
Ксения Собчак рассказала, что думает о задержании и помещении Павла Дурова под стражу во Франции.
Артемия Лебедева вывело из себя долгое обслуживание в супермаркете
Главный дизайнер социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, почему не одобряет введённую в РФ систему "Честный знак".