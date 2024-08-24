Вице-спикер ГД Даванков потребовал от МИД России освободить Павла Дурова

Вице-спикер Госдумы Алексей Даванков обратился к МИДу России с призывом добиваться освобождения Павла Дурова, основателя Telegram, которого задержали во Франции. Дуров сделал многое для развития цифровых сервисов и в России, и за рубежом.

Даванков настоятельно призвал министра Сергея Лаврова обратиться к Парижу с требованием освободить Дурова. Он подчеркнул, что арест может носить политический характер и использоваться для получения доступа к личным данным пользователей Telegram, что недопустимо.

СМИ сообщают, что правоохранители Франции подозревают Дурова в причастности к "обороту наркотиков, мошенничеству и преступлениям против детей" из-за якобы "отсутствия сотрудничества с представителями закона" со стороны Telegram. Однако, как отметил Даванков, ни один мессенджер не застрахован от подобных нарушений, при этом владельцы других платформ не подвергались аресту. Даванков предложил приложить все усилия для перемещения Дурова нв ОАЭ или РФ при условии его согласия.

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