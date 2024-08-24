Павел Дуров арестован во Франции: подробности задержания

По данным новостного канала LCI, Павел Дуров, основатель Telegram, был задержан во Франции. Инцидент произошёл около 20:00 вечера по местному времени, когда Дуров вышел из частного самолёта на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже. Операцию по задержанию провели жандармы GTA.

Также 39-летнего бизнесмена сопровождали телохранитель и женщина. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. По данным канала, в отношении Павла выдан ордер OFMIN, оформленный малым офисом управления судебной полиции на основании предварительного расследования. Основатель Telegram задержан в аэропорту Франции, подтвердил телеканал TF1. У миллиардера есть французское гражданство в дополнение к российскому.

Фото: commons.wikimedia.org/TechCrunch (Commons Attribution 2.0 Generic license)