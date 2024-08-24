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Пашинян поздравил Зеленского в надежде на усиление сотрудничества
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Пашинян поздравил Зеленского и понадеялся на новый уровень армяно-украинского сотрудничества

Пашинян поздравил Зеленского в надежде на усиление сотрудничества

Премьер Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с Днём независимости Украины. Поздравление опубликовано пресс-службой премьера в Telegram.

"Отношения между Ереваном и Киевом основываются на многовековой дружбе и уважении двух народов, которым придан заряд активизацией контактов на различных уровнях", — отметил Пашинян.

Он выразил надежду, что совместные усилия стран способствуют развитию отношений и "поднятию сотрудничества на качественно иной уровень".

Напомним, 24 августа 1991-го Верховный Совет УССР принял постановление о провозглашении независимости Украины.

В Армении снова пытаются найти внешних врагов и источник собственных бед. Поводом для негодования Еревана стало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Армения саботирует открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. В ответ МИД Армении заявил, что это не Ереван саботирует мирный процесс в регионе, а Москва якобы срывает урегулирование вопросов с Азербайджаном.

Фото: commons.wikimedia.org/Yerevantsi (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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