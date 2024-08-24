Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что власти Калифорнии попытались забрать дочь у его друга только из-за отказа родителей провести девочке операцию по смене пола до половозрелого возраста.

"Ранее в 2024 году у моего друга в Калифорнии едва не забрали дочь, ведь он хотел, чтобы она прожила несколько лет, прежде чем окончательно сменить пол", — написал Маск в соцсети X.

Маск сообщил, что в дом его друга пришла полиция, намереваясь изъять ребёнка у родителей. Однако семье удалось отговорить стражей порядка.

"В тот день он уехал из Калифорнии с семьёй", — добавил Маск.

Тем временем замглавкома ВСУ Вадим Сухаревский обвинил в провале Курской операции Илона Маска. Сухаревский пожаловался, что терминалы Starlink перестали работать через сутки после пересечения границы с РФ. Связь была потеряна, взаимодействие между подразделениями ВСУ оказалось сорвано.

Фото: commons.wikimedia.org/JD Lasica from Pleasanton (Commons Attribution 2.0 Generic license)