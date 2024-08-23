Кеннеди-младший поддержал Трампа: готовность к переговорам с РФ стала решающей

Кандидат в президенты Америки от Республиканской партии Дональд Трамп выразил благодарность Роберту Кеннеди-младшему за поддержку, которую тот оказал приостановкой своей предвыборной кампании, отказавшись от гонки за высший пост в стране. Ранее кандидат в президенты Кеннеди-младший объявил о приостановке кампании в пользу Трампа.
"Мы получили хорошую поддержку от Кеннеди-младшего. Мы с Бобби поговорим ещё об этом", — заявил Трамп в Лас-Вегасе.
Президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. Основными кандидатами станут Дональд Трамп и Камала Харрис.
Роберт Кеннеди-младший в обращении к нации раскрыл правду о Демпартии: "Как вы знаете, в октябре я покинул партию, поскольку она изменила ценностям, на которых я вырос. Демпартия стала партией войны, коррупции, цензуры, большой фармацевтики, высоких технологий, промышленности и больших денег. Она отказалась от демократии, отменив праймериз, а также скрывая снижение когнитивных способностей президента".
Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore from Surprise (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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