Российский посол призвал Германию к расследованию подрыва "Северных потоков"

Россия продолжает требовать от ФРГ разъяснений обстоятельств, связанных с подрывом газопроводов "Северный поток". Об этом сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью "России-24".

"Мы продолжаем добиваться прояснения обстоятельств подрыва "Северных потоков", но, на наш взгляд, это было эффективнее сделать в рамках международного расследования под эгидой Совбеза ООН, если немецкие правоохранители не могут сделать этого по определённым причинам", — рассказал посол.

По словам Нечаева, Москва неоднократно предлагала на мероприятиях ООН в Нью-Йорке воспользоваться международным правом для расследования, однако, как он отметил, "у немецких коллег иные соображения, дальнейшее расследование не проводится".

Напомним, 26 сентября 2022-го произошли беспрецедентные разрушения на трёх нитках "СП" и "СП-2", последний из которых так и не был введён в эксплуатацию. Шведские сейсмологи зафиксировали два взрыва. В России возбуждено уголовное дело по факту международного терроризма.

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