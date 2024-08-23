Покушение на Трампа: Секретная служба отстранила ряд сотрудников

Секретная служба Америки временно отстранила от работы сотрудников в связи с расследованием покушения на Дональда Трампа в июле в штате Пенсильвания. Об этом сообщил канал CBS, ссылаясь на источник.
"Секретная служба Штатов временно отстранила от работы агентов, включая главу управления в Питтсбурге, в результате расследования покушения на Трампа", — передаёт телеканал CBS.
Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми не подтвердил факт отстранения агентов, отметив, что идёт внутреннее расследование. Он добавил, что любые нарушения правил службы повлекут за собой дисциплинарные взыскания.
Покушение на Трампа произошло 13 июля в ходе его предвыборного выступления в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо, один зритель погиб, двое были ранены. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, который стрелял в сторону сцены. Преступник скрывался на крыше здания в 100 метрах от сцены за пределами территории мероприятия.
Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore from Peoria (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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