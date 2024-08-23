Бывший президент Молдовы Игорь Додон выразил сомнение в том, что визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кишинёв 21 августа принесет какую-либо пользу гражданам республики. Об этом пишет Noi.md со ссылкой на экс-главу государства.

"Я не слышал, чтобы Санду и Шольц обсуждали, почему за первый квартал 2024 года экспорт молдавских товаров в ФРГ сократился на 7-8%. Я не слышал, чтобы они говорили о немецких инвесторах, покинувших Молдавию. Я не слышал, чтобы обсуждались другие волнующие всех темы", — заявил Додон.

Бывший президент также отметил, что дружба Майи Санду с Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном не спасет её положение. Ранее Додон заявлял, что Молдавии необходимы диалог и стратегическое партнёрство с Москвой для поддержания конкурентоспособности и сохранения страны на карте мира.

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