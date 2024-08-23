Игорь Додон о визите Шольца: Молдавия не получит пользы от поездки канцлера

Бывший президент Молдовы Игорь Додон выразил сомнение в том, что визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кишинёв 21 августа принесет какую-либо пользу гражданам республики. Об этом пишет Noi.md со ссылкой на экс-главу государства.
"Я не слышал, чтобы Санду и Шольц обсуждали, почему за первый квартал 2024 года экспорт молдавских товаров в ФРГ сократился на 7-8%. Я не слышал, чтобы они говорили о немецких инвесторах, покинувших Молдавию. Я не слышал, чтобы обсуждались другие волнующие всех темы", — заявил Додон.
Бывший президент также отметил, что дружба Майи Санду с Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном не спасет её положение. Ранее Додон заявлял, что Молдавии необходимы диалог и стратегическое партнёрство с Москвой для поддержания конкурентоспособности и сохранения страны на карте мира.
Фото: commons.wikimedia.org/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Посол РФ в Вашингтоне Антонов вернётся в Москву в октябре 2024 года
Посол РФ в Америке Анатолий Антонов вернётся из Вашингтона в Москву в октябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Экс-премьер Молдавии Тарлев: из-за власти страна на грани банкротства
Из-за низкого уровня госуправления Молдавия при правительстве Майи Санду оказалась на грани катастрофы. Такое предсказание сделал экс-премьер Василий Тарлев.
Диетолог Писарева: все кисломолочные продукты одинаково полезны для организма
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала о том, как правильно выбирать кисломолочные продукты и на что следует обращать внимание при их потреблении.
XII Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow состоится в Москве
Cosmoscow меняет облик: новая площадка и свежий взгляд на современное искусство