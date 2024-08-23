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Посол РФ в Вашингтоне Антонов вернётся в Москву в октябре 2024 года
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Посол России в Вашингтоне Антонов вернётся в Москву: встреча с Госдепом

Посол РФ в Вашингтоне Антонов вернётся в Москву в октябре 2024 года

Посол РФ в Америке Анатолий Антонов вернётся из Вашингтона в Москву в октябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"По срокам возвращения Антонова ориентир взят на октябрь", — отметил источник.

Информация о планах дипломата стала известна ещё в июле, когда СМИ обратили внимание на его телеграмму по случаю 30-летия ПИР-Центра. В конце послания от руки Антонов сделал приписку: "Моя командировка заканчивается". Он выразил надежду, что продолжит "отстаивать интересы Отчизны!".

В пятницу, 23 августа, стало известно, что в ближайшее время посол Антонов проведёт встречу с представителями Госдепа США. Он также напомнил, что текущие контакты с администрацией Джо Байдена носят лишь эпизодический характер. Ранее Антонов также заявил, что "буферной зоны" на территории России не будет.

Фото: сommons.wikimedia.org/United States Mission Geneva (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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