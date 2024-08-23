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Экс-премьер Молдавии Тарлев: из-за власти страна на грани банкротства
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Молдавия на грани банкротства: экс-премьер Тарлев обвиняет власти в неэффективности

Экс-премьер Молдавии Тарлев: из-за власти страна на грани банкротства

Из-за низкого уровня госуправления Молдавия при правительстве Майи Санду оказалась на грани катастрофы. Такое предсказание сделал экс-премьер Василий Тарлев.

"У нас богатая страна. Однако она плохо управляется и активно разворовывается. Только за несколько лет внешний долг удвоился. Если так будет продолжаться, через два-три года страна обанкротится", — заявил Тарлев.

Он добавил, что для спасения республики власти должны сосредоточиться на развитии реального сектора экономики. Ранее кандидат в президенты Молдавии от оппозиции "Победа" Василий Боля заявил, что альтернативой евроинтеграции может стать только возвращение к связям с СНГ через ЕАЭС. По его словам, Молдова должна восстановить отношения с ЕАЭС и его участниками.

Фото: commons.wikimedia.org/Christophe Licoppe / European Union (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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