Молдавия на грани банкротства: экс-премьер Тарлев обвиняет власти в неэффективности

Из-за низкого уровня госуправления Молдавия при правительстве Майи Санду оказалась на грани катастрофы. Такое предсказание сделал экс-премьер Василий Тарлев.

"У нас богатая страна. Однако она плохо управляется и активно разворовывается. Только за несколько лет внешний долг удвоился. Если так будет продолжаться, через два-три года страна обанкротится", — заявил Тарлев.

Он добавил, что для спасения республики власти должны сосредоточиться на развитии реального сектора экономики. Ранее кандидат в президенты Молдавии от оппозиции "Победа" Василий Боля заявил, что альтернативой евроинтеграции может стать только возвращение к связям с СНГ через ЕАЭС. По его словам, Молдова должна восстановить отношения с ЕАЭС и его участниками.

Фото: commons.wikimedia.org/Christophe Licoppe / European Union (Creative Commons Attribution 4.0 International)