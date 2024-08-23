"Альтернатива для Германии" планирует создать европейскую партию ради финансирования

Популярная в ФРГ "Альтернатива для Германии" намерена основать европейскую партию, сообщает портал Tagesschau со ссылкой на документы. Отмечается, что до сих пор "АдГ" была частью фракции на уровне ЕС. Портал уточняет, что преимущество партий Европы заключается в получении государственного финансирования, которое для крупных партий может достигать десятков миллионов евро.
"АдГ" присматривается к финансированию, о чём свидетельствуют документы в распоряжении WDR и NDR. Планируется также создание европейского фонда, связанного с партией", — отмечает портал.
По его информации, "АдГ" спешит с созданием новой партии, чтобы уложиться в сроки, установленные для бюджета на 2025 год. Теперь съезду АдГ, который должен собраться в середине сентября, предстоит одобрить план. Заявка на признание европейской партии и льготы должна быть подана в ЕС до конца сентября. После этого Европарламент решит, будет ли партия получать финансирование из бюджета ЕС и в каком объёме.
Фото: commons.wikimedia.org/Ziko noAfD van Dijk (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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