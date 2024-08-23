Бунт и захват заложников в колонии №19 Волгоградской области: причины, связь с ИГИЛ* и мнение ветерана "Альфы"

Захват заложников в колонии №19 Волгоградской области повторил инцидент в ростовском СИЗО 16 июня, когда шестеро заключённых сбежали из камеры и пленили двух сотрудников учреждения. В интервью Pravda.Ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров подчеркнул, что без участия сотрудников ФСИН, отвечавших за охрану СИЗО, трагедия была бы невозможна.

"Начальника колонии и его заместителей, порядка 10 человек, уволили за коррупцию, мягко говоря. Ничего не изменилось и вряд ли изменится. Сейчас нам не достаёт 30-40% сотрудников ФСИН, чтобы они могли качественно выполнять обязанности. Уверен, что в Волгограде тоже не обошлось без коррупционной составляющей во внутренней охране, отвечавшей за террористов", — отметил ветеран "Альфы".

Гончаров также добавил, что осужденные за терроризм должны находиться под круглосуточным наблюдением и оперативным сопровождением без возможности общаться с другими заключёнными.

"Переговоры, вероятно, не дадут результата, поскольку они уже убили сотрудников. Думаю, что без штурма спецназом ситуацию не разрешить", — заключил он.

Напомним, 23 августа в колонии Суровикино Волгоградской области в ходе заседания дисциплинарной комиссии заключённые взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения. Захватчики заявили о связях с террористами ИГИЛ*.

Ранее, 16 июня, шестеро заключённых в ростовском СИЗО взяли в заложники начальника оперативного управления местного главка ФСИН Александра Богму и надзирателя Виктора Кончакова. Спецназ провёл штурм изолятора: захватчики ликвидированы, заложники освобождены.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

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