Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 91,2881
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 101,6207
Ветеран
  1. Главная
  2. Страна

Бунт и захват заложников в колонии №19 Волгоградской области: причины, связь с ИГИЛ* и мнение ветерана "Альфы"

Ветеран "Альфы" Гончаров раскрыл причины захвата заложников в ИК-19: коррупция и дефицит кадров

Захват заложников в колонии №19 Волгоградской области повторил инцидент в ростовском СИЗО 16 июня, когда шестеро заключённых сбежали из камеры и пленили двух сотрудников учреждения. В интервью Pravda.Ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров подчеркнул, что без участия сотрудников ФСИН, отвечавших за охрану СИЗО, трагедия была бы невозможна.

"Начальника колонии и его заместителей, порядка 10 человек, уволили за коррупцию, мягко говоря. Ничего не изменилось и вряд ли изменится. Сейчас нам не достаёт 30-40% сотрудников ФСИН, чтобы они могли качественно выполнять обязанности. Уверен, что в Волгограде тоже не обошлось без коррупционной составляющей во внутренней охране, отвечавшей за террористов", — отметил ветеран "Альфы".

Гончаров также добавил, что осужденные за терроризм должны находиться под круглосуточным наблюдением и оперативным сопровождением без возможности общаться с другими заключёнными.

"Переговоры, вероятно, не дадут результата, поскольку они уже убили сотрудников. Думаю, что без штурма спецназом ситуацию не разрешить", — заключил он.

Напомним, 23 августа в колонии Суровикино Волгоградской области в ходе заседания дисциплинарной комиссии заключённые взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения. Захватчики заявили о связях с террористами ИГИЛ*.

Ранее, 16 июня, шестеро заключённых в ростовском СИЗО взяли в заложники начальника оперативного управления местного главка ФСИН Александра Богму и надзирателя Виктора Кончакова. Спецназ провёл штурм изолятора: захватчики ликвидированы, заложники освобождены.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Flightradar: над Черным морем пролетает британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint

Flightradar: над Черным морем пролетает британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint

Над Черным морем курсирует британский разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint. Об этом свидетельствуют данные с сайта Flightradar24.

Читать полностью
Цены на апельсиновый сок внезапно достигли исторического максимума

Цены на апельсиновый сок внезапно достигли исторического максимума

В пятницу мировые биржевые котировки апельсинового сока достигли рекордного уровня, превышая 5 долларов за фунт замороженного концентрата, как следует из данных ICE Futures.

Читать полностью

Общество

В Нальчике начата эвакуация людей с канатной дороги

В Нальчике начата эвакуация людей с канатной дороги

В курортной зоне Нальчика произошла остановка канатно-кресельной дороги, что заставило спасателей МЧС России отправиться на место для оказания помощи.

Читать полностью
На мусорном полигоне Новороссийска удалось сократить площадь пожара

На мусорном полигоне Новороссийска удалось сократить площадь пожара

В Новороссийске удалось уменьшить размер пожара на свалке до 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Читать полностью

Новости