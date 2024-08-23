Почему в Германии размещают американские ракеты: комментарии из СДПГ

Сопредседатель партии Германии СДПГ Саскиа Эскен объяснила решение о размещении американских ракет в Германии отсутствием защиты от угроз в ЕС, в том числе со стороны оружия России. В интервью Funke Эскен отметила, что это решение было вызвано необходимостью усилить оборону региона.

"В Европе нет эффективной защиты от угрозы, особенно со стороны оружия РФ в Калининграде, которое может достичь целей в Германии за нескольких минут", — заявила Эскен.

По её словам, именно из-за этого была предложена европейская инициатива по созданию общей системы ПВО. Германия считает необходимым реагировать на "эту реальную угрозу" путём размещения ракет Америки на объектах в западной части страны до тех пор, пока не будет создан эффективный щит.

Эскен также подвергла критике лидера партии BSW Сару Вагенкнехт, которая заявила, что её партия будет формировать коалицию только с теми, кто не поддерживает размещение американских ракет в ФРГ. Вашингтон и Берлин выпустили заявление, в котором было объявлено о планах Штатов "эпизодически" размещать средства огневого поражения, включая гиперзвуковое оружие, в Германии. Spiegel отметил, что президиум СДПГ поддержал размещение ракет исключительно в западной части страны.

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