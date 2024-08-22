Сирийская ПВО отражает атаку Израиля в пригороде Дамаска

В небе над столицей Сирии Дамаском прогремели взрывы, вызванные работой систем ПВО по воздушным целям. Об этом пишет РИА Новости. Звуки взрывов были отчётливо слышны в центре города. Позднее государственное агентство сообщило, что ПВО Сирии отражают атаки Израиля в пригороде Дамаска. В середине августа несколько военных США и коалиции пострадали в Сирии при атаке БПЛА.
По данным Reuters, никто серьёзно не был ранен, однако некоторых обследовали на черепно-мозговые травмы. Часть пострадавших перевели для дальнейшего обследования. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Ранее в Штатах заявили об атаке на американских военных в Сирии. Дамаск потребовал от Вашингтона покинуть Сирию из-за поддержки курдских "Сирийских сил самообороны".
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