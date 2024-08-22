Хуситы атаковали два судна в Красном море и Аденском заливе

Вооружённые силы "Ансар Алла" (хуситов), правящего на севере Йемена, сообщили о проведении успешных атак на два судна в Красном море и Аденском заливе.
"Йеменские ВС выполнили две операции в Красном море и Аденском заливе. В ходе первой атаковано судно SOUNION, принадлежащее связанной с Израилем компании, за нарушение запрета на заход в порты Палестины. По судну нанесён прямой удар в Красном море, оно может затонуть," — говорится в заявлении представителя ВС хуситов Яхьи Сариа.
Вторая операция была направлена против судна Sw North Wind I в Аденском заливе. По утверждениям хуситов, при атаках использовались дроны, крылатые и баллистические ракеты, а также другие виды оружия. Согласно данным сервиса Marinetraffic, танкер SOUNION ходит под флагом Греции, а сухогруз Sw North Wind I — под флагом Панамы.
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