Хуситы атаковали два судна в Красном море и Аденском заливе

Вооружённые силы "Ансар Алла" (хуситов), правящего на севере Йемена, сообщили о проведении успешных атак на два судна в Красном море и Аденском заливе.

"Йеменские ВС выполнили две операции в Красном море и Аденском заливе. В ходе первой атаковано судно SOUNION, принадлежащее связанной с Израилем компании, за нарушение запрета на заход в порты Палестины. По судну нанесён прямой удар в Красном море, оно может затонуть," — говорится в заявлении представителя ВС хуситов Яхьи Сариа.

Вторая операция была направлена против судна Sw North Wind I в Аденском заливе. По утверждениям хуситов, при атаках использовались дроны, крылатые и баллистические ракеты, а также другие виды оружия. Согласно данным сервиса Marinetraffic, танкер SOUNION ходит под флагом Греции, а сухогруз Sw North Wind I — под флагом Панамы.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Lau (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)