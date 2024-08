Литва инвестирует 4 млн евро в фортификационные средства для укрепления границы

До конца 2024 года ВС Литвы получат от подрядчиков фортификационные средства на сумму более 4 млн евро для установки на границе с Беларусью и Россией, сообщил министр обороны Лауринас Кащюнас.

Министр уточнил, что вблизи границ с РФ и РБ будет создано 27 парков инженерных средств. Подписаны контракты на закупку новых фортификаций, которые уже поступают. До конца года литовская армия получит "зубы дракона", "ежи", "испанские лошади" и бетонные дорожные заграждения. Кащюнас добавил, что на "зубы дракона" будет направлено около 2,5 млн евро дополнительно.

Он также рассказал о планах по другим мерам противодействия мобильности, включая углубление мелиоративных канав, формирование аллей вдоль дорог и сохранение лесных массивов до 20 км от границы, а также укрепление Нямунасских бродов на границе с РФ. Министр подчеркнул, что Литва координирует усилия в сфере мобильности с соседними странами.

"Линия обороны является частью Балтийской линии. Совместно с Латвией и Эстонией мы разрабатываем меры контрмобильности вдоль восточной границы НАТО, чтобы эффективно остановить продвижение противника. В этой сфере активно сотрудничаем с Варшавой в рамках подготовки к обороне Сувалкского коридора", — пояснил он.

