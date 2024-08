Хуситы заявили о 182 атаках на морские суда, связанные с Израилем

С ноября 2023-го хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали не меньше 182 судов, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Об этом заявил лидер Абдель Малек аль-Хуси на телеканале Al Masirah.

"На этой неделе мы провели 21 операцию с ударами баллистическими и крылатыми ракетами, БПЛА и лодками. Число судов, атакованных за связь с израильским врагом и нарушение эмбарго, достигло 182", — добавил он.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет бить по территории Израиля и не допустит прохождения связанных с ним судов через воды Баб-эль-Мандебского пролива до прекращения операции в анклаве. Также 14 марта 2024-го аль-Хуси заявил о намерении атаковать коммерческие суда, следующие через Индийский океан в обход мыса Доброй Надежды. Позднее хуситы объявили, что нападения на суда будут осуществляться в любой зоне досягаемости, включая Средиземное море.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Lau (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)